Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'deki ikinci yarışı da kazandı
Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'deki ikinci yarışı da kazanarak liderliğe yükseldi.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun dördüncü etabının ikinci yarışı, İngiltere'deki 4 kilometre uzunluğa sahip Donington Park Pisti'nde yapıldı.
Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla mücadele eden Toprak, 6. sıradan başladığı yarışı birinci tamamladı. Garrett Gerloff ikinci, Tom Sykes ise üçüncü sırada yer aldı.
Şampiyonada kaza yapan ve yarışı 20. sırada bitiren Jonathan Rea, puan alamadı. Hafta sonu Donington'da çifte zafer kazanan milli pilot Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda Rea'yi geçerek liderliğe yükseldi.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezon, 23-25 Temmuz tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek yarışlarla devam edecek.
Pilotlar klasmanında Toprak Razgatlıoğlu 183 puanla zirvede, Jonathan Rea 181 puanla ikinci, Scott Redding 117 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
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