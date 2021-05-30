Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de podyuma çıktı
Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci yarışında podyuma çıktı. Razgatlıoğlu, bu başarısıyla ikinci kez üst üste podyum başarısı gösterdi ve bu performansıyla pilotlar sıralamasında da ikinci basamağa yükseldi.
Genç motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun ikinci noktasında muhteşem bir yarışa imza atarak, podyuma çıktı.
Red Bull sporcusu Toprak, Portekiz'deki Estoril Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci yarışa ikinci cepten başladı. Erken çıkış yaptığı için iki uzun tur cezası alan Toprak, cezasını tamamladıktan sonra 6'ncı basamağa kadar gerilese de bu andan itibaren performansını arttırdı.
Yarışı uzun süre 4'üncü sırada götüren Toprak Razgatlıoğlu, rakibi Scott Redding'in hata yapması sonucunda üçüncü sıraya yükseldi. Yarışın kalan kısmında yerini koruyan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından da üçüncü sırada geçti.
Toprak bu sonuçla pilotlar sıralamasında 75 puanla ikinciliğe yükseldi.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5'inci ve 6'ncı yarışları 11-13 Haziran tarihlerinde Emilia Romagna'da koşulacak.
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