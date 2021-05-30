Kayserispor’dan ‘Polat Alemdar’ paylaşımı

30 Mayıs 2021 Pazar, 13:41

Antalya’da devam eden EURO 2020 hazırlık kampında millî formayı ilk kez giyen Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Toplantı salonunda yer alan bir gazetecinin, Altay Bayındır’a milli takımda kaleciler arasındaki rekabeti sorarken Kayserispor’un genç file bekçisi ‘Doğan Alemdar’ yerine ‘Polat Alemdar’ demesi üzerine salondan kahkahalar yükselmişti.

Hes Kablo Kayserispor, bugün sosyal medyadan ‘İşte ben Doğan Alemdar’ paylaşımı yaptı.

Kayserispor’un sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle: