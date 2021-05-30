Kayserispor’dan ‘Polat Alemdar’ paylaşımı
EURO 2020 hazırlık kampında düzenlenen basın toplantısına katılan Altay Bayındır’a sorulan ‘Polat Alemdar’ sorusuna Kayserispor’dan cevap geldi.
Antalya’da devam eden EURO 2020 hazırlık kampında millî formayı ilk kez giyen Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.
Toplantı salonunda yer alan bir gazetecinin, Altay Bayındır’a milli takımda kaleciler arasındaki rekabeti sorarken Kayserispor’un genç file bekçisi ‘Doğan Alemdar’ yerine ‘Polat Alemdar’ demesi üzerine salondan kahkahalar yükselmişti.
Hes Kablo Kayserispor, bugün sosyal medyadan ‘İşte ben Doğan Alemdar’ paylaşımı yaptı.
Kayserispor’un sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle:
????— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) May 30, 2021
İşte ben, Doğan Alemdar. Karşındayım!@doganalemdar16 https://t.co/Mq0nSKlZZ5 pic.twitter.com/lEddnFud7y
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