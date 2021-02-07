Toprak’a müjde bu kez Toscana’dan!
“Toprak” filminin ABD’de başlayan ödül kazanma yolculuğu İtalya’dan gelen bir haberle devam etti.
Toscana bölgesinde 7’ncisi düzenlenen Montelupo Fiorentino Uluslararası Film Festivali kapsamında “Toprak”ın yönetmeni Sevgi, tam otuz ikinci ödülünü kazandı. Çok büyük bir başarı, ama biraz da buruk, pandemi nedeniyle Sevgi, orada olamadı, ödülünü şimdilik kucaklayamadı.
Canlı canlı değil, sanal gerçeklik dünyasında duydu alkışları. Festivalde “Toprak” filminin gösterimi 28 Ocak’ta yapılmıştı. Sonuçlar da 3 Şubat’ta açıklandı ve “Toprak” filminin yapımcı, yönetmen ve senaristi Sevgi Hirschhöuser’in bağımsız film festivali kapsamında en iyi film ödülünü kazandığı belirtildi.
Eşi görüntü yönetmeni Chris Hirschhöuser ile Almanya’da çalışmalarını sürdüren Sevgi Hirschhöuser’le yaptığımız görüşmede, yeni filminin hazırlıkları içinde olduğunu öğrendik. Sevgi, uzun metraj çekeceği yeni filmi için yine memleketi Antalya’yı düşündüğünü ama mekân arayışı içinde olduğunu ifade etti.
Yönetmen Sevgi Hirschhöuser, pandemi nedeniyle gecikmeli ve açıklandıkça gelen ödüllerden mutluluk duyduğunu ancak artık yeni filmine odaklandığını da vurguladı. Genç yönetmen, yeni filminin senaryosunu da yine kendisi yazdığını ve bu hazırlıkların heyecanı içinde olduğunu da paylaştı.
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