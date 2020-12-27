Torba yasa memura yük oldu

27 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi’nin paylaştığı vergi dairelerine gönderilen yazılara göre, “torba yasa” kapsamında mükelleflerin vergi yapılandırma taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılması ve yıl sonu zamanaşımı taramalarının da yapılabilmesi için personele fazla mesai yaptırılıyor. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağından muaf tutulan personel dün hafta sonu olmasına karşın 09.00-17.00 saatleri arasında fazla mesai yaptı.

SAAT 8.30’DA İŞBAŞI

Hamzaçebi, “İlk zamanlar personel WhatsApp grupları üzerinden göreve çağrılıyordu. Daire başkanları müdürlere, müdürler şeflere mesajları iletiyordu. Silsile halinde mesaj personele ulaştırılıyordu. Şimdi yazılı talimatlar veriliyor” dedi. Yıl sonu işlemleri ve yeniden yapılandırma öngören “torba yasa” nedeniyle işlerin yoğun, personelin ise az olduğunu belirten Hamzaçebi, genelge ile düzenlenen kamudaki saat 10.00-16.00 çalışma düzenine uyulmadığını, vergi dairelerinde, SGK’de personele sabah saat 08.30’da işbaşı yaptırıldığını söyledi. Vergi daireleri ve SGK birimlerinin sağlık, cenaze, din hizmetleri gibi çalışması zorunlu olan personel arasında olmadığına işaret eden Hamzaçebi, buna karşın sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonları dahi personelin çalıştırıldığını bildirdi. Hamzaçebi, yoğun çalışma nedeniyle personelin Covid-19’a yakalandığını, atlatanların yeniden işbaşı yaptıklarını, bu kez diğer personelin hastalığa yakalandığını da bildirdi.

KURU EKMEK BİLE YOK

Valiliklerden alınan izinlerle personelin sokağa çıkma yasağından muaf tutularak göreve çağrıldığını belirten Hamzaçebi, şunları söyledi: “Hafta sonu fazla mesai yaptırılan personele kuru ekmek bile yok. Yemek verilmiyor. Özel aracı olmayan ulaşımda sıkıntı yaşıyor. İlçelerden gelen personel var. Mesai isteğe bağlı olması gerekirken bir kısım servislerde görevli olanlara baskı yapılarak zorla getirtiyorlar. İlk zamanlar WhatsApp üzerinden bunu yapıyorlardı. Mesaj ile personel göreve çağrılır mı? Devlet dairesi yönetilir mi? Memurlar çaresiz. Korkuyorlar. Bir şey diyemiyorlar.”