Torbalı Belediye Başkanı Uygur karanfillerle uğurlandı

19 Nisan 2021 Pazartesi, 09:53

İzmir'de solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Servisi’nde yaşamını yitiren Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur törenle toprağa verildi.

57 yaşındaki Uygur için önce Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Uygur'un eşi Afet Uygur, kızı Ege ve oğlu Efe'nin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“GÖSTERDİĞİ ÇABALARI TORBALI HALKI UNUTMAYACAKTIR"

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Başkanımızın büyük emekleri, çabaları var. Asıl bundan sonra yapacağı şeyler çok önemliydi ve hepimiz onları bekliyorduk. Kendisini hastanede ziyaret ettiğim zaman, emin olun aklımın ucundan bile bu durum geçmedi. Gayet güzel, gülümseyerek, espri yaparak İzmir'den ayrılmıştık. Fakat dün akşam gelen haber gerçekten bizi derinden yaraladı. Kendisini Torbalı'ya adamış olan bir belediye başkanını bugün sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Hepimiz aynı yolculuğa çıkacağız bundan kaçma şansı yok. Mevlana bunu bir düğün gecesi tanımlar. Ama gönül ister ki bütün hizmetlerini yerine getirseydi. Gösterdiği çabaları Torbalı halkı unutmayacaktır. Hepimizin başı sağ olsun” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Başkan Tunç Soyer, Uygur ailesine taziye dileklerini iletti.

İsmail Uygur'un cenazesi, Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Fatma Topalan Camisi'ne getirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tabuta omuz verdi. Camide kılınan cenaze namazının ardından Uygur'un naaşı Torbalı Kabristanı’na defnedildi.