Torununa istismar eden şahıs, yaşı ve sağlığı gerekçe gösterilerek tutuklanmadı

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

İzmir Torbalı’da 3 yıl önce 6 yaşındaki kız torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan üvey dede M.A.B’ye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sadece 3 ay tutuklu kalan 75 yaşındaki istismarcı dede, “yaşı ve sağlık durumu” göz önünde bulundurularak tutuklanmadı.

İyi hal indiriminin de uygulandığı dava sonrası anne O.Y. isyan etti. Kızının hâlâ psikolojisinin bozuk olduğunu ifade eden anne O.Y., “Ceza aldı ama şu an dışarda. Anlamış değiliz. Ayrıca neden iyi hal uygulandı? Keşke cezayı cezaevinde yatarak çekseydi” dedi. Aileleri de uyaran O.Y., “ Herkesi cinsel istismar konusunda bilinçlenmeye davet ediyorum. Çocuklarımızın arkasında duralım. Herkes çocuklarına inansın, sesini yükseltsin” dedi.