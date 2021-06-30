Tottenham, Nuno Espirito Santo'yu açıkladı

30 Haziran 2021 Çarşamba, 22:24

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Nuno Espirito Santo ile anlaşmaya vardı. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Portekizli teknik adamın 2022/23 sezonunun sonuna kadar takımda kalacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Nuno Espirito Santo'nun 2023 yılına kadar takımın başında olacağını duyurmuktan mutluluk duyuyoruz. Nuno, 4 yıllık harika Wolverhampton macerasının ardından takıma katıldı. Kulübü ikinci ligden Premier Lig'e taşıdı. Wolverhampton'da çalıştığı dönemde birçok oyuncunun gelişimine ve potansiyeline ulaşmasına yardımcı oldu. Tottenham'a hoş geldin Nuno Espirito Santo."

"YENİ SEZON İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Tottenham'da bu yıl sportif direktörlüğe getirilen Fabio Paratici ise şunları söyledi, "Nuno'yu tercih etmemizin sebebi belliydi, bir futbol kulübü için önemli olan tüm değerleri aşılayabilecek bir antrenör istedik. Nuno'nun oyuncularla ilgili başarısını görmek için Wolverhampton'daki dönemine bakmanız yeterli. Hepimiz, yeni sezonda elde edeceğimiz başarılar için sabırsızlanıyoruz."

Tottenham'ın paylaşımı: