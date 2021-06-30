Fenerbahçe'de yeni transfer Steven Caulker, açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı İngiliz stoper Steven Caulker, kulüp televizyonuna Türkçe bir röportaj verdi.
Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık anlaşma sağladığı Steven Caulker, sarı-lacivertli kulüple anlaşma imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.
FBTV'ye Türkçe bir röportaj veren Caulker, ilk olarak eski kulübü Aytemiz Alanyaspor'a teşekkür etti:
"Çok iyi hissediyorum. Çok mutluyum. İlk olarak Alanyaspor'a teşekkür ederim. Bana güvendiler ve şans verdiler. Şimdi Fenerbahçe'deyim. Çok heyecanlı ve mutluyum.
İki hafta önce başkanımız Ali Koç ile konuştum. Çok çabuk karar verdim. İnşallah şampiyon olacağız. Stat çok güzel. Çok güzel bir kulüp. Bence Fenerbahçe'nin en büyük kulübü ve en iyi kadroya sahip takımı. Taraftarlar inşallah statta olacak ve şampiyon olacağız.
Futbolcularla henüz konuşmadım. Ozan ve Cisse'yi tanıyorum. Yarın antrenmana başladığımda herkesle tanışacağım. Taraftarlara çok teşekkür ederim."
"İYİ İŞLER YAPACAĞIM"
29 yaşındaki oyuncu, Türkçenin zor bir dil olduğunu söyledi:
"Türkiye'ye geldim, Türkçe öğrendim. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Türkçe çok zor bir dil. Çok ders çalıştım. Türkiye'de kalmaya karar verdim ve dil öğrenmeye karar verdim. Zordu ama artık anlıyorum ve konuşuyorum.
Liverpool'da oynadım, büyük takımlarda forma giydim. Fenerbahçe'de de iyi işler yapacağım. Bu sezon 5-6-7-8-9 gol atacağım inşallah."
Caulker, geçtiğimiz Süper Lig sezonunda çıktığı 32 maçta üç gol ve iki asistlik performans sergiledi.
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