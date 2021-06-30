Everton'da Rafael Benitez dönemi
Premier Lig takımlarından Everton, takımın başına Rafael Benitez'in getirildiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Rafael Benitez ile anlaşmaya vardı. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada İspanyol teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Rafael Benitez'i Everton Futbol Kulübü'nün yeni menajeri olarak açıklamaktan memnuiyet duyuyoruz. 5 Temmuz itibariyle takımla çalışmalara başlayacak. Son üç hafta içinde yürütülen çalışmalar ve yapılan görüşmelerin ardından Benitez ile anlaşma sağlandı."
FENERBAHÇE GÜNDEME GELMİŞTİ
Daha önce Liverpool, Inter ve Real Madrid'i de çalıştıran Rafael Benitez'in adı geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile anılmıştı.
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