Tottenham'da Mourinho yerine yeni menajer adayı

23 Şubat 2021 Salı, 11:15

Telegraph’ta yer alan haberde, ligde oynadığı son 14 maçta sadece dört galibiyet alan Tottenham’da Jose Mourinho’nun kulüpteki geleceğinin Londra ekibinin 12 gün içinde oynayacağı maçlardan alacağı sonuca bağlı olduğu ifade edildi. Bu süreçte, ligde Burnley, Fulham ve Crystal Palace ile oynayacak Tottenham, Avrupa Ligi’nde ise yarın Wolfsberger ile karşılaşacak. İlk maçta Avusturya ekibine 4-1 üstünlük sağlayan Mourinho’nun ekibi ikinci maçta sürpriz yaşamaması halinde Avrupa Ligi’nde bir üste adını yazdıracak. Geçtiğimiz hafta Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Telegraph’a röportaj veren Nagelsmann, gelecekte Premier Lig’de çalışmak istediğini ancak sezon ortasında böyle bir karar vermeyeceğini söylemişti. Tottenham’ın Manchester City ile oynayacağı lig kupası finalini kazanması ve Avrupa Ligi’ndeki başarının Mourinho’nun takımda kalması için yeterli olmayacağı, kulüp yönetimi için ligdeki sıralamanın çok daha önemli olduğu belirtildi.

OYUN SİSTEMİ ELEŞTİRİLDİ

Mourinho’nun oynattığı savunma ağırlıklı futbolun taraftarlar tarafından sıkıcı bulunduğuna dikkat çekilirken Nagelsmann’ın geçtiğimiz haftaki röportajında oynatmak istediği sisteme ilişkin verdiği, ‘’ Önemli olan kazanmaktır ve kazanmak eğlencelidir. Hücum, hücum futbolunu asla değiştirmek istemiyorum. Çünkü onu seviyorum. ‘’ demecine yer verildi.