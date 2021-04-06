Tottenham'da oyuncuların Mourinho'ya güveni azalıyor
Newcastle United karşısında alınan beraberlik sonrasında oyuncularını suçlayan Jose Mourinho'ya oyuncuların güveninin azaldığı belirtildi.
Premier Lig’de hafta sonu Newcastle United ile 2-2 berabere kalan Tottenham’da Mourinho ve oyuncular arasında gerilim tırmanıyor. Telegraph’ta yer alan haberde, oyuncuların sürekli suçlanmaktan ve tecrübeli teknik adamın açıklamalarından rahatsız oldukları ifade edildi.
OYUNCULARI SUÇLADI
Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında gelen “Eskisinden takım savunması yaptığınız en iyi şeylerden biriydi. Ne değişti?” sorusuna Mourinho, “Aynı hoca, farklı oyuncular." yanıtını vermişti. Manchester United’ı çalıştırdığı dönemde de oyuncularla sık sık karşı karşıya gelen Portekizli menajer Paul Pogba ile de uzun süre sorun yaşamıştı.
İLK ADAY NAGELSMANN
Tottenham’ın ligi ilk dörtte bitirememesi halinde Mourinho'nun sezon sonunda görevden alınabileceği belirtildi. Kulübün başkanı Daniel Levy’nin Mourinho ile yolları ayırma kararı alması durumunda görev için istediği ilk ismin RB Leipzig’in teknik direktörü Julian Nagelsmann olduğu ifade edildi.
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