Tour de France'da Pogacar şampiyon gibi
Liderin 57 saniye arkasında girdiği 20. etabı kazanan Tadej Pogacar, son gün öncesi sarı mayoyu giyerek genel klasman şampiyonluğunu büyük ölçüde garantiledi
107. Fransa Bisiklet Turu'nun 20. etabını, BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun sondan ikinci etabı, Lure kentindeki 36,2 kilometrelik parkurda yapıldı.
Sloven bisikletçiler Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ve Tadej Pogacar'ın (BAE Emirates) ilk iki sırada başladığı bireysel zamana karşı etabı, tarihi bir sona sahne oldu.
Pogacar, 55 dakika 55 saniyelik derecesiyle etabı ilk sırada bitirdi. Etap öncesi 57 saniye arkasında yer aldığı Roglic'e 1 dakika 56 saniye fark atan Pogacar, genel klasmanda da liderliğe yükseldi.
İki gün sonra 22 yaşına girecek Pogacar böylece Roglic'in 9. etaptan beri giydiği sarı mayoyu sırtına geçirdi ve son etap öncesi genel klasman şampiyonluğunu büyük ölçüde garantiledi.
2020 Fransa Bisiklet Turu, yarın başkent Paris'teki 21. etapla tamamlanacak. Gelenek gereği sarı mayoyu taşıyan bisikletçiye, son etapta atak yapılmıyor.
Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:
1. Tadej Pogacar (BAE Emirates) : 84 saat 26 dakika 33 saniye
2. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) : +59 saniye
3. Richie Porte (Trek-Segafredo): +3 dakika 30 saniye
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