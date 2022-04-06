Toz taşınımı nedeniyle Antalya'da görüş mesafesi azaldı
Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu taşınımı nedeniyle Antalya'da görüş mesafesi azaldı, kenti toz bulutları kapladı. Kentin kuşbakışı görüldüğü ve turistlerin teleferik ile çıkıp manzara seyrettiği Tünektepe'den şehir merkezi ve Konyaaltı Sahili, puslu göründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca yurdun büyük bölümünde Kuzey Afrika kaynaklı bir toz taşınımı beklendiğini ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Uyarının ardından Antalya'da etkili olan çöl tozu taşınımı nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.
Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kente Tünektepe'den bakıldığında toz bulutunun etkisi gözler önüne serildi. Manzara seyretmek için teleferik ile 980 metre yükseklikteki tepenin zirvesine çıkan turistler, umduklarını bulamadı.
Konyaaltı Sahili ile turkuaz mavisi deniz, toz bulutu nedeniyle gri renkte göründü. Açık havada kilometrelerce uzaklıktaki dağların ve ilçelerin görülebildiği zirvenin manzarası, taşınım nedeniyle kapandı.
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