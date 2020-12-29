Tozkoparan Mahallesi isyanda: 'Kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm'
İstanbul’da Güngören Belediyesi’ne bağlı Tozkoparan Mahallesi riskli alan ilan edilerek mahalleliye evleri terk edin denildi. Mahalle sakinleri ise bu duruma kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm diyerek tepki gösterdi.
İstanbul’da Güngören Belediyesi’ne bağlı Tozkoparan Mahallesi’nin riskli alan ilan edilmesinin ardından mahallede yaşayanlara, “30 gün içerisinde evleri terk edin” denildi.
Tepki gösteren mahalleli, Barış Parkı’nda eylem yaptı. Mahalleli, “Planlanan kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm” dedi.
Tozkoparan Mahallesi’nde riskli alan ilan edilen bölgedeki 900 haneye tahliye tebligatlarının gönderilmesi mahallelinin tepkisine neden oldu. “1 ay içinde nereye gideriz” diyen mahalleli dün Barış Parkı’nda eylem yaptı.
Mahalleli sık sık “Tozkopan bizimdir bizim kalacak” “Evimiz hakkımız söke söke alırız” sloganları attı. Mahalleli Havva Kara, karşılarında muhatap olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bize ‘bir ay içinde terk edeceksiniz, terk etmezseniz altyapıyı keseriz, kolluk güçleriyle sizi atarız’ dediler. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Neden gidelim, kim tapulu evini bırakır gider? Bizi tatmin edecek hiçbir açıklama yapmıyorlar. Karşımıza çıkıp muhatap almıyorlar bizi. Tehditle bir şey olmaz” dedi.
Ali Sürer ise şunları söyledi: “Biz yıkıma karşı değiliz, gelmişler kapılara bildirileri yapıştırmışlar. Muhatap yok. Başımıza ne gelecek açıklasınlar? Biz de gönül rahatlığı ile imzalayalım çıkalım. Bize garanti versinler. Ben evimi teslim edeceğim bana bir kolaylık sunmuyor. Bu kış günü ne yapacağız?”
Başka bir mahalleli ise “Herhangi bir sözleşme ortaya konulmadan, insanları kış günü tahliye etmeye çalışmak ne demek? Kentsel dönüşüm değil, talan zihniyeti” dedi. Güngören Belediye Başkanı’nın kendilerini muhatapa almadığına aktaran Yasemin Ataç ise “Bize ‘malınızı mülkünüzü bırakıp gidin’ diyorlar. Kim bırakır gider? Yapılmak istenen rantsal dönüşüm” tepkisini gösterdi.
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