Tozkoparan sakinleri hukuki süreci başlattı

26 Ocak 2021 Salı, 06:00

Mahalle sakinleri, “Güngören Belediyesi’nin talebi doğrultusunda İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi İnşaat Fakültesi tarafından hazırlanan rapor içeriğini incelemek amacıyla talep etmemize karşın bize verilmedi. Belediye bu raporu sır gibi saklıyor” dedi.

Güngören Belediyesine bağlı Tozkoparan Mahallesi’nin riskli alan ilan edilmesinin ardından bölgede yaşayan 900 haneye tahliye tebligatları gönderilerek “30 gün içerisinde evleri terk edin” denilmişti.

‘35 AYRI BİNA ADINA DAVA AÇILDI’

Gazetemize konuşan mahalle sakinlerinden Özgür I. binaların sağlam olduğunu ve 6/A uygulamasının bu alanda yapılamayacağını belirterek hem 6/A maddesinin iptali hem de yapılan tebligatların iptali için 35 ayrı bina adına İdare Mahkemeleri’nde dava açıldığını söyledi.

Özgür I., “Şuana kadar açılan 35 davada İstanbul İdare Mahkemeleri tarafından toplam 10 yürütmeyi durdurma kararı alındı. 6/A’ yı konu alan ana davada ise mahkeme T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 30 gün içinde savunma yapması için süre verdi” dedi.

‘RAPORUN NASIL HAZIRLANDIĞINI MERAK EDİYORUZ’

Tozkoparan Mahallesi için İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi İnşaat Fakültesi tarafından hazırlanan raporun içeriğini incelemek amacıyla görmek istediklerini fakat kendilerine gösterilmediğini dile getiren Özgür I. şöyle konuştu, “Rapor Güngören Belediyesi tarafından tarafımıza iletilmedi. Hak sahipleri olarak apartmanlarda karot örnekleri alınıp testler yapılmadan, bu raporun nasıl hazırlandığını merak ediyoruz. 6/A raporunun sır gibi saklanmasını ve hangi metot ya da metotlar uygulanarak raporun oluşturulduğunu da merak ediyoruz. Çoğunluğunu memur ve işçi emeklilerin oluşturduğu bu yeşil semtte kentsel dönüşüme karşı değiliz fakat haklarımızı garanti altına almak istiyoruz. Bu salgın döneminde nereye gidelim.”