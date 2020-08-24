"TPAO, siyasi iktidarların politik maceralarının öznesi olmaktan çıkarılmalı"
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada "TPAO; ülkemizi yöneten siyasi iktidarların politik maceralarının öznesi olmaktan çıkarılmalı, ülkemizin karasal ve denizel alanları başta olmak üzere, ülkenin ihtiyaç duyduğu hidrokarbon aramaları ile üretimin tedarikini sağlayan kamu iktisadi teşekküllü olarak yoluna devam etmelidir." denildi.
Türkiye’nin, Karadeniz’de 320 milyar metreküplük gaz rezervi
tespit etmesi gündemdeki yerini korurken, TMMOB’a bağlı Jeoloji Mühendisleri
Odası’ndan (JMO) kritik bir açıklama geldi.
JMO’nun, açıklamasında “Bugün, sorunlu olan Doğu Akdeniz
başta olmak üzere, Karadeniz ve ülkemizin jeolojik riskli bölgelerinde
hidrokarbon arama ve üretim faaliyeti yürütmek için ulusal bir petrol
şirketimize olan ihtiyacın ne kadar önemli ve gerekli olduğu bir kez daha
ortaya çıkmıştır” denilerek özetle şunlar
kaydedildi:
“Bugün, sorunlu olan Doğu Akdeniz başta olmak üzere,
Karadeniz ve ülkemizin jeolojik riskli bölgelerinde hidrokarbon arama ve üretim
faaliyeti yürütmek için ulusal bir petrol şirketimize olan ihtiyacın ne kadar
önemli ve gerekli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, bugüne kadar
defalarca yaptığımız uyarılarımızı bir kez daha tekrarlamayı gerekli görüyoruz.
İnsan kaynağı, ekipman ve teknik yetkinlik anlamında önemli
bir birikime sahip olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın tasfiye
edilmesinden, küçültülerek yok edilmesine yol açan; Kurumun Türkiye Varlık Fonu
A.Ş.’ne devredilmesinden, İş Mahkemeleri Kanunu ile yapılan düzenlemeyle
personelin keyfi kararlarla tasfiyesinden, sondaj, kuyu tamamlama ve jeofizik
hizmetlerinin TPIC’e devredilmesinden derhal geri dönülmelidir. Ham petrol ve
doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin ayrılmaz parçası olan sondaj, kuyu
tamamlama ve jeofizik hizmetleri yeniden TPAO bünyesine alınmalı; bir kamu
kuruluşumuz olan TPAO, petrol arama, üretim, taşıma, rafinaj ve dağıtım
bütünlüğü içinde ilk kuruluş yapısına tüm dünya örneklerinde olduğu gibi
yeniden kavuşturulmalıdır.
TPAO; ülkemizi yöneten siyasi iktidarların politik
maceralarının öznesi olmaktan çıkarılmalı, ülkemizin karasal ve denizel
alanları başta olmak üzere, ülkenin ihtiyaç duyduğu hidrokarbon aramaları ile
üretimin tedarikini sağlayan kamu iktisadi teşekküllü olarak yoluna devam
etmelidir.
Bugün, enerjide yılda ortalama 50 milyar dolar cıvarında
açık veren ve dışa bağımlı hale getirilen ülkemizde; Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı’nın özelleştirilmesine veya küçültülmesine değil, TPAO’nın daha güçlü
bir hale getirilmesine ihtiyaç olduğunu bir kez daha ifade ediyor, Batı
Karadeniz basenin Sakarya bloğunda gaz sahasının keşfinde emeği geçen başta
kurumda çalışan jeoloji mühendisi meslektaşlarımız olmak üzere, TPAO’nun tüm
çalışanlarına teşekkür ediyoruz.”
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