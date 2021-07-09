TPAO'dan Akdeniz'de 3 ayrı noktada petrol arama başvurusu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de 3 ayrı noktada petrol arama ruhsat sahası için başvuru yaptı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2021 Cuma, 20:56
TPAO'dan Akdeniz'de 3 ayrı noktada petrol arama başvurusu
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk kara suları içinde sahip olduğu alanlar için petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TPAO, Akdeniz'de Türk kara suları içinde sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş 3 adet petrol sahası için başvuru yaptı.


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