TPAO'dan Akdeniz'de 3 ayrı noktada petrol arama başvurusu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de 3 ayrı noktada petrol arama ruhsat sahası için başvuru yaptı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk kara suları içinde sahip olduğu alanlar için petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TPAO, Akdeniz'de Türk kara suları içinde sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş 3 adet petrol sahası için başvuru yaptı.
Video Haberler
- Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk çukura düştü
- New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kald
- Hatalı sollama anları kamerada! Ceza yağdı
- Isparta’da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı
- Spikerin canlı yayında zor anları
- Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Haberler
- İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- Mafya dizisinin oyuncusuna gözaltı
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Dev bankadan açıklama
- Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac kararı!
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Avukatı, sıradaki hamlesini açıkladı
- Son halini paylaştı, yorum yağdı