TPRECD Başkanı Prof. Dr. Ayhan: ‘Silikon sonrası kanser nadir görülür’

13 Ağustos 2020 Perşembe, 16:13

Prof. Dr. Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, plastik cerrahi hastalarının kansere yakalandığına yönelik haberleri değerlendirdi. Derneğin, silikon meme protezi ile meme büyütme ameliyatları sonrasında gelişebilen kanser hastalığı hakkında bilgilendirme yapması gerektiğini söyleyen Ayhan, “Silikon protez ameliyatı sonrasında 30 binde bir risk ile ALCL hastalığı görülebilmektedir. Bu hastalık erken tanısı kolay, çok büyük oranda tedavi edilebilir bir hastalıktır” dedi. Hastalığa ilişkin yurttaşlara uyarılarda bulunan Ayhan, şunları kaydetti:

“LCL silikon protez etrafında doğal olarak oluşan kılıfta meydana gelebilen bir hastalıktır. Silikon protezlerle şişme, ağrı, kızarıklık, asimetri gibi bir sorun varsa hastalar mutlaka doktoruna başvurmalıdır. ALCL çok nadir görülen bir hastalık olup, dünya üzerinde milyonlarca kadında silikon meme protezi bulunmasına rağmen, bugüne kadar tanı konmuş hasta sayısı 800’ün altındadır. Silikon protez ile meme büyütme ameliyatı yaptırmak isteyen hastalar bu ameliyatın olası sonuç ve risklerini içeren onam formlarını dikkatlice okuyup bilgilenmeli, ameliyat olmaya bu bilgiler ışığında karar vermelidir. Eğer vücudunuzda bir silikon protez varsa muayene, meme ultrasonu, meme MR gibi görüntüleme yöntemleriyle yapılacak kontrolleri aksatmamalısınız. Vücuda yerleştirilen her protezde olduğu gibi, meme protezlerinizin üretici firma, marka, model ve seri numarası gibi bilgileri içeren kimlik kartlarının sağlık kayıtlarınızda bulunması gerekir. Bu bilgi plastik cerrahtan mutlaka istenmelidir.”











