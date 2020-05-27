Trablus manevrası

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

İç savaşın sekiz yılı aşkın süredir devam ettiği Libya’da “paralı asker” tartışmaları dinmiyor. Türkiye destekli, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Uzlaşı Hükümeti’ne (UUH) bağlı ordunun sözcüsü Albay Muhammed Kununu, ülkenin doğusunu elinde bulunduran General Halife Hafter güçleri saflarında çatışan Rus güvenlik şirketi Wagner’e mensup “paralı askerlerin” başkent Trablus’tan çekildiğini duyurdu. Kununu, sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı açıklamada, “Trablus’un güneydoğusundaki Beni Velid kentindeki havalimanından, başkentten kaçan Rus özel güvenlik şirketi Wagner’e mensup paralı askerler ve beraberlerindeki ağır silah, cephane ve mühimmatın tahliyesi için 24 saatte 15 uçak geldiğini” kaydetti.

Çekilen güçlere 4 Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminin eşlik ettiğini de söyledi. Son dönemde Trablus çevresinde Hafter cephesi saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Buna karşı UUH’nin de operasyonları artmış, bölgede srateik noktalarda etkinliğini genişlettiği haberleri gündeme yansımıştı. UHH’ye bağlı birliklerin Vatiyye Askeri Üssü’nü almalarının ardından Terhune’ye ilerleyişini sürdüğü kaydedildi. DHA’nın haberinde ise Wagner’e bağlı “paralı askerlerin” Qurayyat bölgesinde olduğu ifade edildi.

ABD’DEN RUSYA ÇIKIŞI

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) ise Rusya’nın Libya’ya savaş uçağı gönderdiğini belirterek Moskova’nın Libya kıyılarında hava sahasını kapatabileceğini ve bunun Avrupa açısından önemli bir güvenlik kaygısı oluşturacağını bildirdi. AFRICOM’dan yapılan açıklamada, “Rusya’nın son zamanlarda Libya’daki Kremlin destekli özel güvenlik şirketi Wagner’e destek vermek üzere bu ülkeye savaş uçağı gönderdiği” belirtildi.

‘ORGANİZASYON BAE MERKEZLİ’

ABD’de yayımlanan New York Times (NYT) gazetesinin haberinde ise Birleşmiş Milletler (BM) soruşturmasına göre “Geçen yaz Hafter’e bağlı güçlerle birlikte savaşmaları için dört ülkeden 20 paralı askere 80 milyon dolar ödendiği” aktarıldı. Soruşturmada “askerlerin Hafter’le yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle Libya’da sadece dört gün kalıp Malta’ya gittiklerinin ortaya çıkarıldığı” savunuldu.

Habere göre BM Güvenlik Konseyi’ne geçen şubatta sunulan bir raporda, “Paralı askerlerle ilgili organizasyonun Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yapıldığı, bu ülkedeki gizli bazı şirketlerin de operasyona finansman sağladığı, askerlerin görevinin Türkiye’nin gönderdiği silahların denizden Trablus hükümetine ulaşmasını önlemek” olduğu belirtildi.

Buna göre şirketleri kontrol ettiği ya da kısmen sahibi olduğu belirtilen isim ise Avustralyalı iş adamı ve eski savaş uçağı pilotu Christiaan Durrant. Onun çok yakını olduğu vurgulanan kişi de Trump yönetimiyle yakın ilişkileriyle bilinen ABD’li güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusu Erik Prince. Habere göre, “Bingazi’deki Hafter, paralı askerlerin eski helikopterler getirmelerine çok sinirlendi, Hafter ile anlaşamayan askerler ise botla Malta’ya gitti”.

SURİYE’DEN TAŞIMA

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya’nın eğittiği 450 kadar Suriyeliyi Hafter cephesi için Libya’ya paralı asker olarak göndermeye başladığı iddiasını gündeme getirdi. Gözlemevi daha önce, 300 kadar Türkiye destekli Suriyeli savaşçının Libya’ya gönderildiğini ve diğerlerinin de Türk kamplarında eğitim aldığını öne sürmüştü. BM daha önce pek çok kez Libya’da silah ambargosu ihlallerine dikkat çekmişti. Libya’ya silah ve savaşçı gönderen ülkelere yaptırım tehdidinde bulunulmuştu.