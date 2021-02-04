Trabzonspor kazandı, tırmanışta!
Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 0
Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor ile Denizlispor karşılaştı.Maçı Bordo-Mavili ekip kazandı.
14. dakikada Nwakaeme’nın pasından ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Bakasetas’ın vuruşunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
17. dakikada Trabzonspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde Hugo’nun kafa vuruşunda, kale sahasındaki Nwakaeme’nın yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.
25. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisine inen Sagal’ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada Djaniny’in ceza sahası içinde kale sahasına ortasında Ekuban’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
61. dakikada Bakasetas skoru 1-0 yaptı.
Sagal net fırsatları değerlendiremedi.
Maç da bu skorla bitti.
Stat: Medical Park
Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu x, Ceyhun Sesigüzel x, Serkan Ok x
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi x, Edgar le xx, Vıtor Hugo xx, Marlon x, Berat Özdemir x, Lewis Baker x, Bakasetas xxx, Eukaban x, Nwakaeme x, Djaniny xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Yunus Mallı, Hakan Yeşil, Sefa Kınalı, Flavıo, Faruk Can Genç, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Yukatel Denizlispor: Cenk xx, Tiağo Lopez xx, Kubilay xx, Mustafa Yumlu xx, Sakib xx, Murawski x, Sagal xx, Recep Niyaz x (Diskerud dk. 45+2 ?), Bakalorz x, Mesanovic x, Rodallega x
Yedekler: Pantilimon, Muhammet Özkal, Dossevi, Ahmed Yasin, Ali Yavuz Kol, Hasan Ayaroğlu, Özer Özdemir
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
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