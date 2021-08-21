Trabzon Havalimanı yeniden uçuşa açıldı

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı pistinin güneyinde 25 metrekarelik alanda meydana gelen ondülasyon nedeniyle 20 Ağustos Cuma saat 20.40 itibarıyla trafiğe ara verildi. Havalimanı, uçuş emniyetinin titizlikle sağlandığı ve 3,5 saat gibi kısa süreli çalışmanın ardından saat 00.15'te trafiğe açıldı.

Temmuz ayında günlük ortalama 96 iniş-kalkışın ve 12 bin 843 yolcu trafiğinin gerçekleştiği Trabzon Havalimanı'nda, iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 2 bin 313, dış hatlarda 668 olmak üzere toplamda 2 bin 981 oldu. Söz konusu ayda iç hat yolcu trafiği 332 bin 553'ü, dış hat yolcu trafiği 65 bin 582'i buldu. Böylece temmuzda toplam 398 bin 135 yolcuya hizmet verildi. Havalimanı yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, temmuzda iç hatlarda 3 bin 444 ton, dış hatlarda 1293 ton, toplamda ise 4 bin 737 ton oldu.

Yılın 7 aylık döneminde ise havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 8 bin 954, dış hatlarda 1424 oldu. Böylece toplam 10 bin 378 uçak trafiği gerçekleşti. İç hat yolcu trafiğinin 1 milyon 155 bin 201, dış hat yolcu trafiğinin 80 bin 781 olduğu bu dönemde, toplam 1 milyon 235 bin 982 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dönemde yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 11 bin 195 ton, dış hatlarda 2 bin 538 ton olmak üzere toplamda 13 bin 733 tona ulaştı.