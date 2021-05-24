Trabzon Hekimoğlu-Kocaeli maçı sonrası hakem isyanı: Satılık adam
2. lig play-offunda elenen Trabzon Hekimoğlu'nun Başkanı Celil Hekimoğlu, "Günah. Başka satılık hakeminiz yok mu dedim, yok. Hakemi değiştirtemedik. Doğru dürüst temas yok, dakika 90 penaltı" dedi.
2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon FK'nın başkanı Celil Hekimoğlu, Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldıkları ve elendikleri maç sonrası karşılaşmanın deneyimli hakemi Özgür Yankaya ile ilgili ağır açıklamalarda ve iddialarda bulundu.
Haber61 TV'ye konuşan Hekimoğlu, "Bu Özgür Yankaya maalesef satılık bir adam. Geçen yıl Sancaktepe ile oynanan play-off maçında 2 tane yüzde yüz aleyhimize penaltı, bir tane ofsayttan gol yedirtti, kırmızı katları vermedi... Bu hakem bizi mahvetmişti. Bu hakem maça atanınca tüm gece çalıştık. Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) ulaşmaya çalıştık ama Trabzon'da bir MHK üyesi var maalesef hiçbir özelliği yok. MHK'ye girmek için yıpranıyorlar, ama oraya gidince 'ben hiçbir şeye karışmam, ben hakemle konuşamam' diyor.
BAŞKA SATILIK HAKEMİNİZ YOK MU?
Dedim ki; bu adam zaten geçen sene bizi katletti. Ya bari bunu değişti başka hakem ver bize katledilmeden. Zaten belli. Karar verilmiş Kocaelispor'u çıkartacaklar. Tamam ama aynı hakemle bunu yapmayın dedim. Geçen sene play-off'ta hakem Özgür Yankaya, bu sene play-off yine hakem Özgür Yankaya. Günahtır yahu. Başka satılık hakeminiz yok mu ya. Başka bir tane satın alın dedim, yok. Hakemi değiştirtemedik. Geldiler maalesef gördünüz işte. Doğru dürüst temas bile yok, dakika 90 penaltı. Yapacak bir şey yok abi.
Ben hocanın yanına gittim ve şunu söyledim. Cezamı da yiyeyim. Bunu da burada söyleyim. Bol bol ceza kessin bana federasyon. Onlar zaten güzel ceza kesiyorlar. Hiç önemli değil.
Ona dedim ki, "Yediğin o paralar, yaptığın haramlar inşallah mezarda yılan gibi boynuna sarılır" dedi.
NE OLMUŞTU?
Hekimoğlu Trabzon'un başkanı Celil Hekimoğlu, Kocaelispor maçı öncesi hakem atamasıyla ilgili TFF'ye itirazda bulunmuştu.
Hakem atamasına yönelik paylaşımda bulunan Başkan Hekimoğlu, "Yarınki Kocaelispor maçımızın hakemi geçen yıl Play-Off‘ta Sancaktepe maçında bizi katleden Özgür Yankaya. Amaç, niyet ve sonuç belli. Asla bu hakemi kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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