‘Trabzon macı yıktı’

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Yoluna teknik direktörsüz olarak devam eden F.Bahçe kalan 5 maçı kazanarak, Avrupa Ligi potasına girmek istiyor. Sarı-Lacivertliler eğer ligin ilk yarısını zirvenin içinde tamamlamış olsaydı bugün şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisiydi. Çünkü ikinci yarıdaki fikstürü o kadar elverişliydi ki, neredeyse maçların tamamını İstanbul’da oynuyordu. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Ersun Yanal’la dikiş tutmayınca bir kez daha hüsran yaşandı. Malatya galibiyeti sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Emre Belözoğlu, sezonun kalan bölümü için iddialı konuşurken “Türkiye Kupası’nı kazanmayı çok arzuluyorduk. Trabzonspor’a elenmemiz takım üzerinde büyük bir yıkım yarattı. Bunun üzüntüsüyle Kasımpaşa’ya da yenildik. Yeni Malatya galibiyeti bizim için çok önemliydi. Ligde 5 maçımız kaldı. Tamamını kazanabilecek güçteyiz” ifadelerini kullandı.

DATOME İLE YOLLAR AYRILDI

F.Bahçe Beko, Gigi Datome ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Dün bu haberi “Datome gidiyor mu” diye duyurmuştuk. Kulübün resmi internet sitesinden İtalyan oyuncuyla ilgili olarak “Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasındaki yerini çoktan almış olan Gigi Datome’ye, yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geride kalan bölümünde kendisine sonsuz başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

KUMPAS DAVASI BUGÜN

Fetullah Gülen Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) ‘Futbolda sözde şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan 107 sanıklı davada 15. celse bugün başlıyor. Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet yapılan açıklamada, “Fenerbahçemize kumpas kuranların yargılandığı Fenerbahçe Kumpas Davası’nda 15. celse, COVID-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 1-2-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde görülecek” ifadelerine yer verildi.