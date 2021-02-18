Trabzon Tabip Odası Başkanı Kibar Yaşar Güven, koronavirüs vakalarının Karadeniz’de artmasının nedenlerini yorumladı

18 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Koronavirüs vakalarının Karadeniz’de artmasının nedenlerini yorumlayan Trabzon Tabip Odası Başkanı Güven, köylerden şehre gidiş gelişlerin fazla olabileceğini söyledi. Güven, AKP kongrelerinin vakaları daha da artıracağından endişeli.

KÖYDEN ŞEHRE GELİŞLER ETKİLEMİŞ OLABİLİR

Sağlık Bakanlığı’nın iller bazında yüz bin kişiye düşen vaka sayısını haftalık olarak yayımlamasıyla birlikte, Karadeniz Bölgesi’nde çok sayıda vaka olduğu görüldü. Trabzon’da geçen hafta yüz bin kişi başına 228 vaka düştüğü belirtildi.

Karadeniz’deki bu vaka artışını Cumhuriyet’e değerlendiren Trabzon Tabip Odası Başkanı Kibar Yaşar Güven, “Bütün Türkiye’de alınmış tüm önlemler bizde de aynı şekilde devam ediyor. Ama Karadeniz Bölgesi’nin böyle yoğun olmasının nedeni bence maskeye, mesafeye uymamasıyla ya da sokakların doluluğuyla ilgili değil. Bizde halkın bir ayağı köylerde. Köyden kırsala geçiş çok oluyor. Hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olduğu için insanlar köylerine gidiyor. Orada 3-4 aile beraber yaşıyor. Burada çok fazla maske ve mesafeye de dikkat edilmiyor. Sonra insanlar pazartesi şehre dönüyor. Yani temas da artmış oluyor” dedi.

‘SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM’

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Türkiye çapında en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ilk üç il olan Trabzon, Rize ve Ordu’da AKP kongreleri yapılmasını eleştirdi ve bunun bir suç olduğunu savundu. Adıgüzel, “Sağlık Bakanı Ordu’da yüzde 100 vaka artışı var diyor. Ama AKP ardı ardına bu illerde kongreler yapıyor. Hem de Erdoğan’n tabiriyle lebalep yani ağzına kadar dolu salonlarda. Bu bir marifet değil, garabettir. Burada açıkça bir suç vardır. Savcıları göreve davet ediyorum” çağrısını yaptı.