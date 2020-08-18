Trabzon'a sürpriz orta saha: Flavio!
Trabzonspor, Brezilya ligi takımlarından Bahia'da oynayan Flavio ile anlaştı.
Trabzonspor transferde gaza bastı.
Ligi ikinci bitiren Trabzonspor, Brezilya ligi takımlarından Bahia'da oynayan Flavio Medeiros ile anlaştı. 1996 doğumlu oyuncu ülkesi Brezilya'da çok seviliyor. Flavio'ya 1.2 milyon Avro ödenecek.
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