Trabzon'a sürpriz orta saha: Flavio!

Trabzonspor, Brezilya ligi takımlarından Bahia'da oynayan Flavio ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2020 Salı, 15:28
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Trabzonspor transferde gaza bastı.

Ligi ikinci bitiren Trabzonspor, Brezilya ligi takımlarından Bahia'da oynayan Flavio Medeiros ile anlaştı. 1996 doğumlu oyuncu ülkesi Brezilya'da çok seviliyor. Flavio'ya 1.2 milyon Avro ödenecek.





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