Trabzon'a sürpriz orta saha: Flavio!

18 Ağustos 2020 Salı, 15:28

Trabzonspor transferde gaza bastı.

Ligi ikinci bitiren Trabzonspor, Brezilya ligi takımlarından Bahia'da oynayan Flavio Medeiros ile anlaştı. 1996 doğumlu oyuncu ülkesi Brezilya'da çok seviliyor. Flavio'ya 1.2 milyon Avro ödenecek.











