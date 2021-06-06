Trabzon’da, 5 noktada karantina kararı
Trabzon’un Araklı ilçesinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 5 noktada karantina uygulaması başlatıldı.
Araklı İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca yapılan yazılı açıklamada salgının yayılmasını engellemek için karantina uygulamasına karar verildiği duyuruldu.
Açıklamada, “Taştepe Mahallesi’nde 2 bina, Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde 2 noktada ve Özgür Sokak’ta 1 noktada covid-19 virüsünün tespit edilmesi nedeniyle hasta takibi yapılması, hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla 06.06.2021 günü saat 19.00 itibariyle ikinci bir emre kadar belirtilen yerlerin karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.
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