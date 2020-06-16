Trabzon'da final coşkusu, pandemiyi unutturdu
Trabzonspor’un, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesi kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.
Trabzonspor’un, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesi kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesini kutladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda toplanan bir grup taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı. Sosyal mesafenin unutulması ise gecenin üzücü yönüydü.
Video Haberler
- Hırsızları kovalamak yerine izlemeyi tercih etti
- Ayı, kendisine öpücükle seslenen yurttaşa aldırış etmedi
- Akşener konuşmasını yarıda kesti! Kürsüyü ona bıraktı
- Korkutan görüntü! Marmara Denizi turuncuya boyandı
- Tuz Gölü’nde flamingoların esrarengiz ölümü
- Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı
- İstanbul trafiğinde akıllara durgunluk veren görüntü!
- Konya'da dehşete düşüren görüntüler!
- Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü
- Antalya'da ele geçirildi! 2 milyon 200 bin lira değerind