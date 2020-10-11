Trabzon'da örtü yangını

Trabzon'da, çalılık alanda çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.

DHA
11 Ekim 2020 Pazar, 00:37
Trabzon'da örtü yangını
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Trabzon’da, merkeze bağlı Akyazı Mahallesi’nde, saat 23:30 sıralarında çalılık alanda örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Yolu olmayan dik ve engebeli arazideki yangına güçlükle müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.


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