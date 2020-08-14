Trabzon'da sel can aldı
Meteoroloji'nin günlerdir sağanak yağış uyarılarda bulunduğu Trabzon'da sel ve heyelan meydana geldi. Özellikle Of ve Hayrat ilçelerinde aralıksız süren yağış sel ve heyelana neden olurken birçok köy yolu kapandı. Aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan 1 kişi yaşamını yitirdi.
Trabzon'da üç gündür etkisini sürdüren sağanak yağış, Sürmene'nin ardından Of'ta da sel ve heyelana neden oldu. Of'a bağlı Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan 1 kişi yaşamını yitirdi.
Öte yandan selin getirdiği taş ve topraktan dolayı ilçedeki birçok ulaşım yolu kapanırken Ballıca Mahallesi'nde mahsur kalan 3 kişi ihbar üzerine bölgeye giden ekiplerce kurtarıldı.
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