Trabzon'da sel can aldı

14 Ağustos 2020 Cuma, 20:45

Trabzon'da üç gündür etkisini sürdüren sağanak yağış, Sürmene'nin ardından Of'ta da sel ve heyelana neden oldu. Of'a bağlı Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan selin getirdiği taş ve topraktan dolayı ilçedeki birçok ulaşım yolu kapanırken Ballıca Mahallesi'nde mahsur kalan 3 kişi ihbar üzerine bölgeye giden ekiplerce kurtarıldı.