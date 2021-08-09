Trabzonspor, Andreas Cornelius transferini açıkladı

Trabzonspor, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Andreas Cornelius transferini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:06
Trabzonspor, Andreas Cornelius transferini açıkladı
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Trabzonspor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Andreas Cornelius transferini, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Bordo-mavililer, Viking başlığı yer alan video paylaşarak Danimarkalı oyuncunun transfer ateşini yaktı.

28 yaşındaki oyuncunun kulübü Parma'ya taksitler halinde 5 milyon 100 bin Avro teklif eden bordo-mavililer, Danimarkalı'ya 4 yıllık sözleşme önermişti.

Cornelius, Serie A'dan düşen Parma ile geçtiğimiz sezon çıktığı 30 maçta bir gol ve beş asistlik performans göstermişti.



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