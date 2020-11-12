Trabzonspor Avcı ile kuvvetleniyor

Teknik direktör Avcı futbolcularla özel bir görüşme yaptı.

DHA
12 Kasım 2020 Perşembe, 15:25
Trabzonspor Avcı ile kuvvetleniyor
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Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 10.30’da başlayan basına kapalı fitness salonunda yapılan günün ilk antrenmanında ısınma bölümünde mobilizasyon hareketleri ve core çalışma, ana bölümde ise genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Avcı futbolcularla özel bir görüşme de yaptı.
Trabzonspor akşam yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.



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