Trabzonspor Başakşehir ile karşılaşıyor
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, henüz galibiyeti bulunmayan Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. Haftasında Yarın Deplasmanda Trabzonspor İle Karşı Karşıya Gelecek.
Medical Park Stadı'nda Saat 19.00'Da Başlayacak Müsabakayı Hakem Bahattin Şimşek Yönetecek. Karşılaşma Beın Sports 1'Den Canlı Yayımlanacak.
Ligin 4 Hafta Sonunda 1 Galibiyet, 2 Beraberlik Ve 1 Mağlubiyetle 5 Puanı Bulunan Karadeniz Ekibi, Zorlu Mücadeleden Galibiyetle Ayrılarak Çıkışa Geçmek İstiyor.
Yeni Transferler Vitor Hugo Ve Djaniny Semedo, Görev Almaları Halinde Yarın İlk Kez Bordo-mavili Formayı Giyecek.
Karadeniz Ekibinde Kırmızı Kart Cezalısı Flavio İle Sakatlığı Bulunan Abdulkadir Parmak Forma Giyemeyecek. Nwakaeme İle Ekuban'ın Durumları İse Maç Saatinde Belli Olacak.
Sezona Kötü Başlayan Son Şampiyon Medipol Başakşehir, Ligde Henüz Galibiyetle Tanışamadı. Turuncu-lacivertli Takım, Oynadığı 4 Karşılaşmada Da Gol Atamazken, Yalnızca 1 Puan Toplayabildi. Medipol Başakşehir, Bu Maçlarda Atakaş Hatayspor, Galatasaray Ve Fatih Karagümrük'e 2-0'Lık Skorlarla Yenilirken, Son Maçında Göztepe İle Golsüz Berabere Kaldı. İstanbul Ekibi Haftaya 1 Puan İle Son Sırada Girdi.
Medipol Başakşehir'de Kart Cezası Biten İrfan Can Kahveci Bu Mücadelede Forma Giyebilecek.
- 25. Randevu
Trabzonspor İle Medipol Başakşehir, Trabzon'da Yapacakları Maçla Ligde 25. Kez Karşı Karşıya Gelecek.
2007-2008 Sezonunda, O Dönemdeki Adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor İle Başlayan Rekabette Bugüne Dek Oynanan 24 Maçın 9'Unda Trabzonspor, 7'Sinde Medipol Başakşehir Galip Geldi, 8 Müsabakada Da Taraflar Sahadan Beraberlikle Ayrıldı.
Karadeniz Ekibi, Söz Konusu Maçlarda 39 Gol Atarken, Kalesinde 29 Gol Gördü.
- Trabzonspor, 10 Maçtır Kazanamıyor
Trabzonspor, Ligde 10 Maçtır Medipol Başakşehir Karşısında Galip Gelemiyor.
İstanbul Temsilcisini en Son 2014-2015 Sezonunda Sahasında 3-2 Mağlup Eden Bordo-mavililer, Daha Sonra Oynanan 10 Lig Maçında 5 Kez Yenildi, 5 Kez Berabere Kaldı.
- Trabzon'daki Maçlar
Trabzonspor, Rakibiyle Sahasında Oynadığı 12 Maçta 4 Galibiyet, 5 Beraberlik Ve 3 Mağlubiyet Aldı.
Bordo-mavililer, Bu Karşılaşmalarda 16 Gol Atarken, 15 Gol Yedi.
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