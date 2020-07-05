Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan rest!

05 Temmuz 2020 Pazar, 08:53

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aldığı 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile ilgili Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Az ceza aldık diyenler, raporları okusun" dedi.

"SEZON BİTENE KADAR KONUŞMAMA KARARI ALDIM"

Lig bitene kadar konuşmama aldığını belirten Ağaoğlu, "Sezon bitene kadar konuşmama kararı aldım. Kayserispor maçı biter ondan sonra gelirsiniz ne istiyorsanız hepsini konuşuruz" dedi.

Aldığı 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile ilgili konuşan Ağaoğlu, "Çok merak edenler TFF'ye gidip orada bakabilirler, raporları inceleyebilirler. Benim bütün aileme, yedi sülaleme küfürler raporlarla, delillerle mevcut. Onlar isterlerse federasyondan alsınlar, neden 15 gün ceza aldığımı da o zaman öğrenmiş olurlar. Kimseyi karşıma almak istemiyorum ve sezon sonuna kadar konuşmama kararı aldım" ifadelerini kullandı.