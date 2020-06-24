Trabzonspor Başkanı olaylarla ilgili konuştu

24 Haziran 2020 Çarşamba, 08:05

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalar yaptı.

Bir TV kanalına konuşan Ağaoğlu, "Kimse bulanık suda balık avlamasın" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın gergin geçeceğini tahmin ettiğini belirterek, "Ben kendimi dün yaşadıklarım gibi hiç görmedim. 62 yaşındayım. 35 yıldır da sporun içinde yöneticilik yapıyorum. Çok gergin bir maçtı, başından sonuna kadar. Oradaki federasyon yetkilisi ve jandarma yarbaydan rica ettim ve protokolün bayağı uzağına aldılar bizi. Benim bulunduğum yerle protokol tribünü arasında 45-40 metre fark vardı. Bu gerginliğin olacağını biliyordum ama bu düzeyde sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyordum" dedi.

Ağaoğlu kendilerine küfürler edildiğini söyleyerek, "Bazen bazı şeyler birikiyor, demek ki onlarda da birikti bize patladılar. Daha maçın başlama düdüğüyle birlikte küfürler edildi. 'Yavşaklar siz şampiyon olamazsınız' diye bağırdılar. Hatta bir federasyon yetkilisi rahatsız olarak bulunduğumuz yeri terk etti. 2 dakika daha sıkıntı yaşanmasa biz stadı terk edecektik ama tam o arada bir beyefendi arkadan kopup geldi ve parmağını sallayarak bilmem ne oğlu bilmem neler demeye başladı. Kıvılcımın patlama noktası da o oldu. Bizim arkadaşlar çok büyük tepki gösterdi. Rahmetli babamı hiç o söylediği şeyle özdeşleştiremedim. Ben de tepki gösterdim. Sonra tekrar araya emniyet güçleri girdi, tam sakinleştik 'Sen benim ağabeyime küfür ediyorsun' dedi Alanyaspor Başkanı. Telefonda da 'Abim Protokol 2' yazıyor. Telefonu da suratıma doğru tutuyor, herhalde ağzımdan çıkmasını beklediği şeyler vardı. Etmediğimi söyledim çünkü Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu 15 yıldır tanıyorum, hiçbir sorunum yok. Kastettiği büyük ağabeyiymiş. Önce o ağabeyi bize küfür etti" ifadesini kullandı.

Alanya'da kendilerini kimsenin karşılamadığını vurgulayan ve Fenerbahçe maçından örnek veren başkan Ağaoğlu, "Biz misafir olarak gittik oraya, hiçbir karşılama olmadı. Sadece tribünde selamladılar. Fenerbahçe ile oynadığımızda maç günü sabah Ali Koç aradı, aramızdaki gerginlik ne olursa olsun tüm ihtiyaçlarımızı sordu" dedi.

"KİMSEYE VURMADIM"

Kimseye vurmadığını dile getiren Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, "Vurmadım. Vurmaya kalksam 20 santimetre var aramızda. Kimse hafife almasın 62 yaşındayız ama gücümüz yerinde Allah'a şükür. Ağır tahrike rağmen vurmadım. Daha sonra Alanyaspor Başkanı'nın bir televizyon programına bağlanarak benimle ilgili konuştuğunu söylediler. Ağza alınmayacak küfürler yok. Vurdum mu? Vurmadım. Yalanın limiti yoktur. Benim ağzım koksa koksa annemin sütü kokar. Alkolün olduğu masada dahi bulunmamaya özen gösteren bir insanım. İnsan biraz utanır. İtham ettiğin insan Trabzonspor Kulübü'nün Başkanı. Emniyet'ten alkol muayenesi talep ettik. Yapamayacaklarını söylediler. 'Nasıl olur? Herkese yapıyorsunuz' dedim. Uçağı özellikle beklettim havalimanında yapılmasını istedim. Çünkü Trabzon'da yaptırsaydım bu iftirayı yaptıranlar 'ayıldı' da diyebilirlerdi. Vurmaya kalksam vururum, onu açıkça söyleyeyim. Çekinmem. Orada frene basmayı becerebildik" ifadesini kullandı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bir Alanyasporlu yöneticiye küfür ettiği yönündeki iddialara değinen Ahmet Ağaoğlu, "Tam çıkışa yöneldik bu sefer sahanın içinden "Annenizi bilmem ne yaptık mı?" diye küfür geldi. Babaya tamam ama anaya gelince orada dur bakalım. Orası filmin koptuğu yer. Oynamışsınız, reaksiyon göstermişsiniz, mücadele etmişsiniz. Hüseyin hocaya hakaret etti diyorlar. Sen emin misin senin yöneticinin Hüseyin hocaya hakaret etmediğinden? Sen 2 metre yanındaki yöneticine hakaret ederken susturamıyorsan, hocanın 'Sen işine bak' demesi anormal değil. Bu kadar yalan söyleyen bir insandan bu ve benzeri şeyleri duymak pek de şaşırtıcı olmasa gerek" dedi.

Yaşananlardan dolayı özür dileyen Ahmet Ağaoğlu, "Hoş olmayan, yaşanmaması gereken şeyler oldu. Ben kendi adıma camiamdan, Trabzonspor taraftarlarından, hem de ülkemiz insanlarından özür diliyorum. Maçları konsantre olmayı, işimizi yapmayı ve dışımızda gelişen olayların içine girmemeye çok özen gösteriyoruz. Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Fenerbahçe arasında bir gerilim yaşandı. Bu gerilimin en önemli tarafı Trabzonspor Kulübü. Ve biz hiçbir şekilde bu tartışmanın içerisine girmedik" dedi.

"SAHA İÇİNDE KALMAK İSTİYORUZ AMA!"

Trabzonspor Baro'sunun Başakşiehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve birkaç isim hakkında yaptığı suç duyurusunu da değinen Ahmet Ağaoğlu, "Biz ağzımızı açmıyoruz çünkü bizim önümüzde 8+1 maçımız vardı. Şimdi 6+1 maçımız kaldı. Bizim birinci önceliğimiz maç maç oynayarak bu süreci kupayı kaldırarak bitirmek. Bunun için çalışıyoruz, saha dışı olaylara hiç girmek istemedik. Şöyle bir şey oluştu, Futbol Federasyonu içerisinde paralel yapılanma mı var? Farklı isimlerin, farklı kişilerin TFF içinde etken oldukları yönünde haberler çıkınca yine biz o tartışmaların içerisine girmedik. Dün de Trabzon barosu bu isimlerle alakalı olarak suç duyurusunda bulundu. Çok açık söyleyeyim detaylarına vakıf değilim. Biz Trabzonspor Kulübü olarak sadece TFF'ye resmi başvuruda bulunarak bu çıkan haberlerle ilgili olarak şaşkınlık ve üzüntü duyduğumuzu ifade ettik" açıklamasını yaptı" diye görüş bildirdi.