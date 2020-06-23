Trabzonspor Başkanı sahaya indi Alanyalılarla tartıştı

23 Haziran 2020 Salı, 00:19

Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçının ardından yöneticiler arasında arbede çıktı. Araya giren jandarma ekipleri olayların büyümesini önledi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki bir yönetici sahaya inerek kendilerine hareket eden bir Alanyalı ile tartıştılar. Araya giren jandarma görevlileri tarafları birbirinden uzaklaştırdı.

