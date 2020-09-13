Trabzonspor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi

13 Eylül 2020 Pazar, 19:31

Karadeniz'deki dev maçın 11'leri belli oldu. İki ekipte de sürpriz isimler mücadele ediyor.

Ligin ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.

İlk düdük sonrası iki ekip de orta alanı kontrol etmek istedi.

Trabzonspor Ekuban ile fırsat buldu, Beşiktaş ise Hasic'i sürpriz isim olarak rakip yarı alanda kullandı.

29. dakikada Boyd, uzaktan sert vurdu, kaleci uzandı ama top Beşiktaş golü olarak ağlara gitti: 0-1.

42. dakikada Ekuban yakaldığı fırsatı değerlendiremedi.

STAT: Akyazı Şenol Güneş

HAKEM: Ali Şansalan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin.