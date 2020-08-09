Trabzonspor, Ekvadorlu Plaza'yı da kadrosuna kattı

09 Ağustos 2020 Pazar, 09:49

Trabzonspor, İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'in Ekvadorlu forveti Stiven Plaza'yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun kiralama bedeli olarak Real Valladolid Kulübü'ne iki taksit halinde toplam 100 bin Avro ödeneceği kaydedildi. Genç futbolcuya 2020-2021 sezonunda 620 bin, 2021-2022 sezonunda da 670 bin Avro garanti ücret ödeneceği belirtildi. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Stiven Plaza'ya 2022-2023 sezonunda 750 bin, 2023-2024 sezonu için de 800 bin Avro garanti ücret ödeneceği bildirildi.

Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 620.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 670.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;

2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."