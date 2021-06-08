Trabzonspor el sıkıştı, Hamsik fiyat yükseltti!

08 Haziran 2021 Salı, 09:01

Süper Lig’de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturarak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını da hazırlık kampı öncesine kadar büyük oranda tamamlamak istiyor.

Bu doğrultuda Gervinho ve Bruno Peres’e imza attırarak transfer sezonunu erken açan bordo-mavililer, üçüncü takviyeyi ise orta sahaya yapmak üzere.

Karadeniz ekibi, uzun süredir gündeminde yer alan Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik transferinde de son aşamaya geldi.

İsveç’in Göteborg takımı ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki deneyimli oyuncu ile mali konularda büyük ölçüde anlaşan Trabzonspor, 1-2 gün içerisinde bu transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor. Bordo-mavililerin, 1.5 milyon Avro ücret, 600 bin Avro imza parası, 250 bin Avro şampiyonluk olmak üzere ilave çeşitli bonuslar şeklinde mali konularda Hamsik ile el sıkıştığı öğrenilirken, oyuncunun, Gervinho ve PEres'e ödenen 2 milyon Avro para sonrası, bonusların garanti edilmesini istediği öğrenildi.