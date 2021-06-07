Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'ndan Alexander Sörloth yorumu

07 Haziran 2021 Pazartesi, 22:34

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği ve TFF'nin yaptığı toplantının sonrasında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün eski oyuncusu Alexander Sörloth ile ilgili oluşan beklentiyi şöyle yorumladı:

"Sörloth ile alakalı olarak, çok net ifadeler kullanmış olmama rağmen herhalde farklı algılandı veya o şekilde algılanmak istendi. Oyuncuya olan sempatiden dolayı, oyuncunun Trabzonspor'da göstermiş olduğu performanstan dolayı uzun süredir gündemi işgal ediyor ama orada çok net olarak şunu söyleyeyim: Leipzig kulübünün bu konuyla alakalı olarak verilmiş bir kararı yok. Dolayısıyla oyuncuyla alakalı olarak, oyuncunun isminin bu kadar sık gündeme getirilmesi o kulübe de biraz saygısızlık.

Bu konuda biraz dikkatli olmamız lazım. Tahminime göre 2-3 haftalık bir süreç var. Kulüp, önümüzdeki sezonun planlamasını yaptıktan sonra hangi oyuncularla devam edecek, hangi oyuncuları kiralık verecek, hangi oyuncuları gönderecek... O konuda karar verdikten sonra, biraz daha netleştikten sonra, o zaman biz de belki farklı şeyleri konuşabiliriz. Ama o gün, bugün değil. Biraz sakin olalım."

"BAZI TAŞLAR YERİNE OTURDU"

Ağaoğlu, camianın mutlak olarak şampiyonluğa kilitlenmemesi gerektiğini söyledi:

"Taraftarı asla ve asla mutlak şampiyonluğa kilitlememek lazım. Burada bir mücadele verilecek, bu mücadelenin adı şampiyonluk mücadelesi. O mücadeleyi verebilmek için bazı taşların yerine oturması gerekiyordu, şu anda o taşlar yerinde. Trabzonspor'un önümüzdeki sezon vereceği mücadelenin adı, şampiyonluk mücadelesi. Bunun bu şekilde bilinmesi, algılanması lazım."