Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'ndan Alexander Sörloth yorumu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından Alexander Sörloth iddialarını ve şampiyonluk hedefini yorumladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği ve TFF'nin yaptığı toplantının sonrasında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün eski oyuncusu Alexander Sörloth ile ilgili oluşan beklentiyi şöyle yorumladı:
"Sörloth ile alakalı olarak, çok net ifadeler kullanmış olmama rağmen herhalde farklı algılandı veya o şekilde algılanmak istendi. Oyuncuya olan sempatiden dolayı, oyuncunun Trabzonspor'da göstermiş olduğu performanstan dolayı uzun süredir gündemi işgal ediyor ama orada çok net olarak şunu söyleyeyim: Leipzig kulübünün bu konuyla alakalı olarak verilmiş bir kararı yok. Dolayısıyla oyuncuyla alakalı olarak, oyuncunun isminin bu kadar sık gündeme getirilmesi o kulübe de biraz saygısızlık.
Bu konuda biraz dikkatli olmamız lazım. Tahminime göre 2-3 haftalık bir süreç var. Kulüp, önümüzdeki sezonun planlamasını yaptıktan sonra hangi oyuncularla devam edecek, hangi oyuncuları kiralık verecek, hangi oyuncuları gönderecek... O konuda karar verdikten sonra, biraz daha netleştikten sonra, o zaman biz de belki farklı şeyleri konuşabiliriz. Ama o gün, bugün değil. Biraz sakin olalım."
"BAZI TAŞLAR YERİNE OTURDU"
Ağaoğlu, camianın mutlak olarak şampiyonluğa kilitlenmemesi gerektiğini söyledi:
"Taraftarı asla ve asla mutlak şampiyonluğa kilitlememek lazım. Burada bir mücadele verilecek, bu mücadelenin adı şampiyonluk mücadelesi. O mücadeleyi verebilmek için bazı taşların yerine oturması gerekiyordu, şu anda o taşlar yerinde. Trabzonspor'un önümüzdeki sezon vereceği mücadelenin adı, şampiyonluk mücadelesi. Bunun bu şekilde bilinmesi, algılanması lazım."
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