Trabzonspor, Erzurum'da sessiz!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mehmet Cem Satman
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Teikeu, Schwechlen, Bergdich, Boumal, Osman Çelik, Cenk Ahmet Alkılıç, Aatıf, Emrah Başsan, El Kabir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Edgar le, Hosseini, Marlon, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
Süper Lig'in 30. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor karşılaşması 0-0 sona erdi.
5. dakikada ev sahibi ekipte Emrah Başsan, ceza sahası içinde topa sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı çeldi.
16. dakikada Yunus Mallı'nın ceza sahası dışından plasesinde, top az farkla auta gitti.
40. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un atağında sağ kanattan ceza sahası içine giren Cenk Ahmet Alkılıç'ın yerden ortasında kademeye giren Hosseini, topun El Kabir'e gitmesini engelledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
2. yarıda da taraflar skoru değiştiremedi.
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