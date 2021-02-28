Trabzonspor-Fenerbahçe maçına flaş VAR ataması
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.
Süper Lig'in 27. haftasında bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Cüneyt Çakır üstlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede Cüneyt Çakır, VAR hakemi olarak görevlendirildi.
Mücadelede, Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevini ise Halil Umut Meler ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak.
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