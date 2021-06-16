Kocaelispor, Dino Ndlovu'yu açıkladı

TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor, Güney Afrikalı Dino Ndlovu ile ön protokol imzaladığını duyurdu.

AA
16 Haziran 2021 Çarşamba, 23:33
Kocaelispor, Dino Ndlovu'yu açıkladı
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TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Güney Afrikalı futbolcu Dino Ndlovu ile ön protokol imzaladı.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz başarılı forvet Dino Ndlovu ile ön protokol imzalamış bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.


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