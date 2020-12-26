Trabzonspor Galatasaray maçında gol var

Trabzonspor ile Galatasaray, haftanın maçında Trabzon'da karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2020 Cumartesi, 18:08
Trabzonspor Galatasaray maçında gol var
Abone Ol google-news

Trabzonspor ile Galatasaray, haftanın maçında Trabzon'da karşı karşıya geliyor.

İlk dakikalarda orta alan mücadelesi ön plana çıktı.

6. dakikada Oğulcan'ın pasında Feghouli vurdu top dışarı gitti.

1 dakika sonra Flavio topu farklı auta gönderdi.

23. dakikada Vitor HUgo vurdu kaleci Okan 90'dan çıkardı.

44. dakikada Oğulcan'ın pasında Emre'nin şutu Uğurcan'dan döndü, Arda tamamladı: 0-1.

Trabzonspor’da sakatlığı geçmeyen Ekuban kadroda yer almazken, Galatasaray’da Falcao yedekler arasında yer aldı.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Djaniny

YEDEKLER: Erce, Hosseini, Campi, Hüseyin, Pereira, Kamil Ahmet, Faruk Can, Ahmet Canbaz, Safa, Afobe

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GALATASARAY: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Oğulcan

YEDEKLER: Kerem Yusuf, Şener, Falcao, Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Luyindama, Emin, Sekidika, Ali Yavuz


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler