Trabzonspor Galatasaray maçında gol var
Trabzonspor ile Galatasaray, haftanın maçında Trabzon'da karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor ile Galatasaray, haftanın maçında Trabzon'da karşı karşıya geliyor.
İlk dakikalarda orta alan mücadelesi ön plana çıktı.
6. dakikada Oğulcan'ın pasında Feghouli vurdu top dışarı gitti.
1 dakika sonra Flavio topu farklı auta gönderdi.
23. dakikada Vitor HUgo vurdu kaleci Okan 90'dan çıkardı.
44. dakikada Oğulcan'ın pasında Emre'nin şutu Uğurcan'dan döndü, Arda tamamladı: 0-1.
Trabzonspor’da sakatlığı geçmeyen Ekuban kadroda yer almazken, Galatasaray’da Falcao yedekler arasında yer aldı.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Djaniny
YEDEKLER: Erce, Hosseini, Campi, Hüseyin, Pereira, Kamil Ahmet, Faruk Can, Ahmet Canbaz, Safa, Afobe
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
GALATASARAY: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Oğulcan
YEDEKLER: Kerem Yusuf, Şener, Falcao, Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Luyindama, Emin, Sekidika, Ali Yavuz
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