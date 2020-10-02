Trabzonspor, Gaziantep'te uzatmada yıkıldı!
Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor’u konuk etti.
Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor’u
konuk etti. Konuk ekip 2. yarıda Campi ile golü buldu. Gaziantep Maxim'le 1-1'i yakaladı.
2. dakikada Ekuban’ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutu Gaziantep kalecisi Günay kurtardı.
14. dakikada Gaziantep FK’da Sousa’nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş farklı şekilde auta çıktı.
20. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Ekuban’ın vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.
26. dakikada Oğuz’un sağ kanattan çektiği sert şut savunmaya çarpıp kaleci Erce’de kaldı.
27. dakikada Trabzonspor’da sakatlanan Edgar Ie oyuna devam edemezken, yerine Campi oyuna girdi.
40. dakikada Ekuban’ın kale önünde bomboş pozisyondaki Afobe’ye gönderdiği tehlikeli topta kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.
2. yarıda Campi yaptığı vuruşla Trazonspor'u 1-0 öne geçirdi.
Maçın sonlarında Flavio kırmızı kart gördü.
90. dakikada Maxim penaltıdan skoru 1-1 yaptı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Hakan Yemişken xx, Erdem Bayık xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Papy Djilobodji xx, Kana-Bıyık xx, Alin Tosca xx, Junior Morais xx, Sousa x, Jefferson x, Güray Vural xx, Maxim xx, Muhammet Demir ? (Andre dk. 8 x)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Olkowski, Kenan Özer, Kozulj, Mehmet Erdem Uğurlu, Abdul-Aziz Tetteh, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Pereira x, Hüseyin Türkmen xx, Edgar Ie x (Campi dk. 27 x), Marlon x, Flavio x, Abdulkadir Ömür xx, Lewis Baker xx, Nwakaeme xx, Ekuban xx, Benik Afobe x
Yedekler: Arda Akbulut, Yusuf Sarı, Serkan Asan, Sefa Kınalı, Salih Kavrazlı, Ahmet Canbaz, Fousseni Diabate, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu
Teknik Direktör: Eddie Newton
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