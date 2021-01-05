Trabzonspor Gençlerbirliği'nin yıldızını transfer etti

Trabzonspor, Gençlerbirliği forması giyen Berat Özdemir transferini gerçekleştirdi.

DHA
05 Ocak 2021 Salı, 14:52
Trabzonspor Gençlerbirliği'nin yıldızını transfer etti
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Trabzonspor, Gençlerbirliği forması giyen Berat Özdemir transferi konusunda Başkent ekibiyle prensip anlaşmasına vardı. 

Berat Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarındaydı.


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