Trabzonspor haftalar sonra galibiyeti hatırladı
Trabzonspor 5 haftalık kazanamamazlık serisini 2-0'lık Karagümrük galibiyetiyle bitirdi.
Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşılaştı maçı Trabzonspor 2-0 kazandı.
6. dakikada Salibur’un uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12.dakkada Berat’ın şutunda kale sahası önünde Nwakaeme’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Fatih Kuruçuk’un eline çarptı. VAR’a giden hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
15. dakikada penaltı atışını kullanan Djaniny, kaleci Viviano’nun solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0
31. dakikada Fatih Karagümrük’ün sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Fatih Kuruçuk’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.
35. dakikada Lewis Baker’in derinlemesine pasında kaleci Viviano ile karşı karşıya kalan Djaniny’in vuruşunda Viviano meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
2. yarıda da Trabzon'un üstünlüğü sürdü. 63. dakikada Djaniny skoru 2-0 yaptı, maç da bu sonuçla bitti.
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Ok xx, Mehmet Can Hanoğlu xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Edgar Ie xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Berat xx, Lewis Baker xx, Yusuf Sarı xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Djaniny xx
Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Abdulkadir Ömür, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavıo, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad x, Fatih Kuruçuk xx, Zukanovic xx, Serhat xx, Biglia x, Aksel Aktaş x, Efe Tatlı x, Jimmy Durmaz x (Ndao dk. 29 x), Salibur x, Mevlut x
Yedekler: Yavuz, Aykut Özer, Borini, Muhammed, Campi, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan, Lens, Bertolacci
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Gol: Djaniny (dk. 15 pen.), (63) (Trabzonspor)
Sarı kart: Marlon (Trabzonspor)
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