Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak açıklaması!
Trabzonspor, Galatasaray maçı sonrası kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak ile ilgili açıklamada bulundu.
İşte Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan açıklama...
Profesyonel oyuncumuz Abdülkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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