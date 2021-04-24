Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak açıklaması!

24 Nisan 2021 Cumartesi, 14:50

İşte Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan açıklama...

Profesyonel oyuncumuz Abdülkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur