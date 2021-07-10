Trabzonspor, Dalbert’i kadrosuna katmaya yakın

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:27

Sky Italia’da yer alan haberde, geçtiğimiz sezon Ligue 1’de Rennes forması giyen Dalbert için Trabzonspor’un teklif yaptığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Haberde, bir yıllık kiralamanın ardından 7 milyon Avro zorunlu satın alma opsiyonun bulunduğu ifade edildi.

2017’DE TRANSFER OLDU

Bonservisi İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de bulunan Dalbert, Milano ekibine 2017 yılında Nice’den transfer olmuştu. Inter, 21 milyon Avro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncuyu son yıllarda farklı takımlara kiralık olarak göndermişti.

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 18 maça çıkan Dalbert, 1 asistik katkı sağladı.