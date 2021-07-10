Trabzonspor, Fenerbahçe'yi eledi finalde Galatasaray'a rakip oldu
Yarı finalde Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, finalde Galatasaray ile karşılaşacak.
Antalya'da devam eden Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, adını finale yazdırdı.
Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ikinci yarı final maçında, Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı.
Trabzonspor, 3. dakikada Muhammet Akpınar'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 43. dakikada Mustafa Köroğlu skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarısını bordo-mavili ekibin 2-0 önde tamamladığı maçta Fenerbahçe, 80. dakikada Kemal Bayrak'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2.
Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmazken, Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Trabzonspor, bu sonuçla finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
Organizasyonda final maçı, 13 Temmuz'da oynanacak.
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